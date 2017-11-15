Сотрудники Госслужбы миграции Кыргызстана незаконно купили дорогие авто

Сотрудники представительства Государственной службы миграции Кыргызстана в Российской Федерации купили дорогие автомобили в нарушение закона. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, в 2016 году должностные лица представительства в нарушение требований законов закупили две автомашины марок Toyota Land Cruiser 150 (Prado) и Toyota Corolla на 5 миллионов 219 тысяч сомов. Автомашины приобретены методом прямого заключения договора без проведения соответствующих процедур через веб-портал государственных закупок.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) и 308 (незаконное использование бюджетных средств) УК КР.

Уголовное дело передано в ГСБЭП.