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Сотрудники Госслужбы миграции Кыргызстана незаконно купили дорогие авто

Сотрудники представительства Государственной службы миграции Кыргызстана в Российской Федерации купили дорогие автомобили в нарушение закона. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, в 2016 году должностные лица представительства в нарушение требований законов закупили две автомашины марок Toyota Land Cruiser 150 (Prado) и Toyota Corolla на 5 миллионов 219 тысяч сомов. Автомашины приобретены методом прямого заключения договора без проведения соответствующих процедур через веб-портал государственных закупок.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) и 308 (незаконное использование бюджетных средств) УК КР.

Уголовное дело передано в ГСБЭП.
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