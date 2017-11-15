Музеи и библиотеки Кыргызстана разворовали. Украдены вещи семьи Михаила Фрунзе

Из музейного фонда, а также библиотечных фондов Кыргызской Республики, отнесенных к объектам историко-культурного наследия страны, украли музейные экспонаты, в том числе личные вещи полководца Михаила Фрунзе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Совете безопасности Кыргызстана.

По результатам деятельности комиссии с апреля по июль 2015 года обнаружено отсутствие 104 музейных предметов, которые пропали в разные годы. Отмечено, что частично имеются акты о пропаже и списании отсутствующих экспонатов. Среди утерянных и недостающих музейных экспонатов числятся:

— золотые часы полководца М.В.Фрунзе;

— драгоценный камень желтого цвета на кинжале — подарок бухарского народа М.В.Фрунзе;

— шпоры от сапог М.В.Фрунзе;

— нож для разрезания бумаг М.В.Фрунзе;

— часы полковника Карпова;

— именные швейцарские часы Тимура Фрунзе;

— столовая ложка М.Е.Фрунзе (матери полководца);

— самодельное ружье;

— немецкий трофейный бинокль «Аргус», обтянутый кожей;

— ордена и медали П.П.Воробьева, участника Великой Отечественной войны, в том числе три ордена Красного Знамени, орден Ленина, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени;

— ордена и медали М.С.Султанова (12 штук), в том числе ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и другие.

«В Государственном историческом музее КР пятилетняя проверка выявила из зарегистрированных в Книге поступлений отсутствие или недостачу 503 музейных предметов. Также выявлено 1 тысяча 182 неучтенных предмета, не прошедших регистрацию в учетных документах», — говорится в сообщении Совбеза.

В Фонде драгметаллов контрольные замеры обнаружили:

— недостачу 6,5 грамма серебра;

— в коллекции бонистики (государственные награды) не найдено 8 наград, среди которых ордена Ленина, Боевого Красного Знамени (2 штуки), Отечественной войны I степени, Александра Невского, медали «Наше дело правое — мы победим» и «За взятие Кенигсберга»;

— не зарегистрированными в учетных документах музея остались 2 ордена — «Великой Отечественной войны» и «Красного Знамени»;

— не обнаружено 6 серебряных и бронзовых монет и чокмор баш (один из видов холодного оружия кыргызов в XIX веке).

В целом только по фонду драгметаллов комиссия не обнаружила 29 музейных экспонатов.

По фонду этнографии в коллекции подарков (для первых лиц государства) не обнаружено 24 экспоната, среди них:

— фарфоровые вазы, панно, кубки, семь орденов и так далее.

В коллекции этнографии обнаружена пропажа 10 предметов, среди которых изделия из дерева и кожи, предметы конного снаряжения. Отмечено, что аналогичное положение наблюдается во всех 17 основных и вспомогательных фондах музея.

Что касается наказания ответственных за сохранность «утерянных» музейных экспонатов, в Совбезе порекомендовали обратиться... «непосредственно в Министерство культуры, информации и туризма КР».