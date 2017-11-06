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Происшествия

Убийство брата Саляновой. Он работал на СТО и никогда не интересовался политикой

Брата депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой Улана убили, когда они с супругой читали намаз. Об этом ИА «24.kg» сообщил ее адвокат Улан Джумаков.

По его словам, пятеро неизвестных в масках и камуфляжной форме ночью ворвались в дом Улана Салянова и застрелили его.

«Улан Салянов с женой читали намаз в это время. Помимо взрослых, в доме находились двое детей, оба несовершеннолетние. Одного из них — Абая — нападавшие забрали с собой. Но спустя час мальчик нашелся. Судя по всему, его просто выкинули из машины. У жены и родственников нет никаких предположений, кто и за что мог убить брата депутата Аиды Саляновой. Улан Салянов работал на СТО, никогда не лез в политику», — сказал Улан Джумаков.

Он рассказал, что Улан жил с семьей в новостройке «Кок-Джар». Ему исполнилось 42 года. У Улана Салянова осталось двое детей. Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства.
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