ДТП с участием машины дипломатической миссии: пострадал трехлетний ребенок

В Бишкеке накануне при столкновении маршрутки и внедорожника с дипломатическими номерами пострадал трехлетний ребенок. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД.

Среди пострадавших пассажиров маршрутки есть также школьник и женщина. Они госпитализированы. По данным милиции, травмы у пострадавших несерьезные и угрозы для жизни не представляют.

Уточняется, что внедорожник, врезавшийся в маршрутку, был с дипломатическими номерами. В ГУВД не сообщают, какой именно дипломатической миссии или международной организации принадлежит машина.

По данным ведомства, уголовное дело по факту ДТП пока не возбуждено. Назначены все необходимые экспертизы, микроавтобус и джип отправлены на штрафстоянку.