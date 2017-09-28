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Происшествия

ДТП с участием машины дипломатической миссии: пострадал трехлетний ребенок

В Бишкеке накануне при столкновении маршрутки и внедорожника с дипломатическими номерами пострадал трехлетний ребенок. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД. 

Среди пострадавших пассажиров маршрутки есть также школьник и женщина. Они госпитализированы.  По данным милиции, травмы у пострадавших несерьезные и угрозы для жизни не представляют. 

Уточняется, что внедорожник, врезавшийся в маршрутку, был с дипломатическими номерами. В ГУВД не сообщают, какой именно дипломатической миссии или международной организации принадлежит машина. 

По данным ведомства, уголовное дело по факту ДТП пока не возбуждено. Назначены все необходимые экспертизы, микроавтобус и джип отправлены на штрафстоянку.
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