Сотрудники УПМ обвиняются в необоснованном преследовании мотоциклиста

Прокуратурой города Бишкека возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного преследования сотрудниками УПМ мотоциклиста В.К., а также заведомого оставления в опасности пострадавших в ДТП лиц. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

Установлено, что в ночь с 18 на 19 августа сотрудники УПМ по Бишкеку, выехав за пределы маршрута несения службы, незаконно преследовали мотоциклиста на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй. При этом они нарушили требования Инструкции об организации работы Патрульной милиции органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.

В результате преследований мотоциклист совершил столкновение с другой автомашиной и скончался на месте, пассажирка Аделина Назарова — дочь прославленного спортсмена Орзубека Назарова — доставлена в реанимацию.

Водитель и другие пассажиры автомашины доставлены с травмами в больницу, где один из них скончался.

Сотрудники УПМ после столкновения скрылись с места происшествия. Уголовное дело для организации дальнейшего расследования передано в Следственное управление ГКНБ КР.