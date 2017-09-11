В Бишкеке при попытке пройти в здание суда задержана снайпер из Донбасса

В Бишкеке 11 сентября при попытке пройти в здание Верховного суда КР задержана снайпер из Донбасса. Об этом ИА «24. kg» сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

По их данным, при себе у задержанной были патроны от снайперской винтовки Драгунова.

«Задержание производили сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Первомайского РОВД. Они же выясняют цели, с которыми снайпер прибыла в Кыргызстан. Известно, что задержанная является гражданкой Российской Федерации. Сегодня Первомайский районный суд избирает меру пресечения задержанной», — сообщил источник.