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Происшествия

В Бишкеке при попытке пройти в здание суда задержана снайпер из Донбасса

В Бишкеке 11 сентября при попытке пройти в здание Верховного суда КР задержана снайпер из Донбасса. Об этом ИА «24. kg» сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

По их данным, при себе у задержанной были патроны от снайперской винтовки Драгунова.

«Задержание производили сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Первомайского РОВД. Они же выясняют цели, с которыми снайпер прибыла в Кыргызстан. Известно, что задержанная является гражданкой Российской Федерации. Сегодня Первомайский районный суд избирает меру пресечения задержанной», — сообщил источник.
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