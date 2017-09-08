Врача обвинили в изнасиловании ребенка. Возбуждено дело

Дежурного врача, терапевта Центра общеврачебной практики города Орловки обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом говорится в заявлении матери ребенка на имя министра здравоохранения Талантбека Батыралиева.

В заявлении говорится, что врач сделал девочке укол, под воздействием которого она не могла сопротивляться. В письме подробно описываются действия врача сексуального характера.

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе ГУВД Чуйской области, возбуждено уголовное дело по статье 133 УК КР (развратные действия). Назначены все необходимые экспертизы. Если заключение будет положительным, то статью переквалифицируют на изнасилование. Идет следствие. Врача вызвали сегодня на допрос.