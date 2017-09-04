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Происшествия

МВД: Баррикады на проезде к месторождению Узун-Акмат никто не устанавливал

В Министерстве внутренних дел сообщают, что жители Токтогульского района Джалал-Абадской области не устанавливали баррикады на проезде к месторождению Узун-Акмат. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

СМИ сообщили, что в Токтогуле жители села установили баррикады на пути сотрудников золотодобывающей компании. По их данным, группа жителей села Кара-Кунгей сельской управы Чолпон-Ата вчера перекрыла проезд на золоторудное месторождение Узунакмат.

У МВД своя версия произошедшего. «Никто баррикад не ставил. Там накануне собрались 3-4 женщины. Остальные — зеваки. На место выезжали сотрудники Токтогульского РОВД. Вопрос урегулировали сразу. Местные жители и сотрудники компании собирались встретиться и поговорить. Сегодня фактов перекрытия дороги не отмечено», — прокомментировали в МВД,

Ранее жители Токтогульского района опасались экологических последствий от добычи россыпного золота, предполагая, что может повыситься радиационный фон при извлечении золота в случае вскрытия урановых захоронений. В Госгеологии заверили, что для опасений нет причин.
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