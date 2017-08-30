В Бишкеке на детской площадке найден труп женщины. Личность устанавливают

В Бишкеке на детской площадке найден труп женщины. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе столичного ГУВД.

По ее данным, сообщение в УВД Свердловского района поступило сегодня в 6.30. Труп обнаружили во дворе одного из домов на пересечении улиц Боконбаева и Усенбаева.

Следственно-оперативная группа проводит работу на месте происшествия, устанавливается личность погибшей. Ей примерно 25-30 лет. По словам очевидцев, погибшая была без определенного места жительства.

При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Тело будет отправлено на судмедэкспертизу, после чего станет известна причина смерти.