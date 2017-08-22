В селе Нижне-Чуйском водитель насмерть сбил четверых человек

В селе Нижне-Чуйском Сокулукского района водитель сбил четверых человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили в управлении патрульной милиции по Чуйской области.

Происшествие зафиксировано сегодня в 12.00. Автомашина «Мерседес», двигаясь в сторону села Жаны-Жер, наехала на людей, которые ожидали общественный транспорт на обочине дороги. В результате на месте погибли три женщины и один ребенок.

Нарушителя задержали. Он оказался зажатым в автомобиле. В настоящее время наркологи проводят экспертизу на алкоголь.