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В аэропорту Дели задержали гражданку Кыргызстана со $140 тысячами наличных

В аэропорту Дели (Индия) задержали гражданку Кыргызстана, которая пыталась вывезти крупную сумму денег. Об этом сообщили индийские СМИ.

По их данным, 56-летняя женщина собиралась вылететь в Бишкек. При досмотре в аэропорту Дели в ее сумке обнаружили $60 тысяч. В другом саквояже, который женщина зарегистрировала, также были наличные. Но кыргызстанка заявила, что это не ее багаж, и она не знала, что там такая крупная сумма.

«В двух сумках найдено около $140 тысяч. Женщину передали таможенным органам для дальнейшего расследования», — написали индийские СМИ.

Как сообщили в МИД Кыргызстана, представитель посольства выехал в аэропорт, чтобы разобраться в ситуации.
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