В Бишкеке столкнулись пять машин. Два человека скончались на месте

Сегодня рано утром в Бишкеке на пересечении улицы Горького и проспекта Айтматова (бывший проспект Мира) столкнулись пять машин.

Как сообщили ИА «24.kg» в службе «103», вызов на станцию поступил в 6.37.

«В 6.42 бригада была на месте. До приезда «скорой» два человека погибли. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Один человек находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он виновник ДТП. Его забрала милиция. Остальные пассажиры от госпитализации отказались. У них ушибы. Им оказана первая медпомощь. Выезжали две реанимационные бригады», — сообщили в «скорой».