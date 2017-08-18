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Происшествия

В Бишкеке столкнулись пять машин. Два человека скончались на месте

Сегодня рано утром в Бишкеке на пересечении улицы Горького и проспекта Айтматова (бывший проспект Мира) столкнулись пять машин.

Как сообщили ИА «24.kg» в службе «103», вызов на станцию поступил в 6.37.

«В 6.42 бригада была на месте. До приезда «скорой» два человека погибли. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Один человек находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он виновник ДТП. Его забрала милиция. Остальные пассажиры от госпитализации отказались. У них ушибы. Им оказана первая медпомощь. Выезжали две реанимационные бригады», — сообщили в «скорой».
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