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Происшествия

Пограничная служба Кыргызстана разъяснила ситуацию на границе с Казахстаном

Государственная пограничная служба Кыргызстана разъяснила ситуацию на границе с Казахстаном.

«Жители, проживающие близ государственной границы, услышали выстрелы и, видимо, подумали, что стреляют на границе. Но если бы ЧП произошло на границе, мы бы сообщили об этом. Инцидент произошел даже не на приграничной территории», — разъяснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 13 августа 2017 года в ряде СМИ сообщали, что на территории Казахстана вблизи с границей КР произошла перестрелка между пограничниками и гражданскими лицами соседней страны, в результате чего один из гражданских скончался от полученных ран.

Охрана на кыргызско-казахской границе осуществляется в штатном режиме, отметили в ГПС.  
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