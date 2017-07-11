Подростки признали насилие над 6-летним ребенком, а затем пожаловались на пытки

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области трое несовершеннолетних 16 и 17 лет подозреваются в изнасиловании 6-летнего мальчика. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в УВД региона.

По их данным, в июне 2017-го суд избрал им меру пресечения — арест на два месяца. Подозреваемые находятся в СИЗО города Каракола.

Отметим, что омбудсмен Кубат Оторбаев посетил этот изолятор. Об итогах поездки рассказали в пресс-службе акыйкатчы. В СИЗО, по ее данным, находятся четверо несовершеннолетних, один из них является сиротой.

«Он бросил учебу после 8-го класса и сбежал из детского дома из-за того, что другие воспитанники детдома дискриминировали его по месту регионального происхождения. После чего ему пришлось зарабатывать себе на жизнь, он работал пастухом. По его словам, когда он пас скот на джайлоо, сотрудник милиции приехал к нему и увез его в отделение милиции. Несовершеннолетний пожаловался, что всю дорогу к нему применяли меры физического воздействия, то есть пытки, с целью получения признательных показаний в изнасиловании 6-летнего мальчика», — говорится в сообщении.

В УВД региона считают жалобы «необоснованными». «Мальчик сначала родителям рассказал о произошедшем, а потом они обратились в милицию. Сначала был задержан лидер группы, он рассказал, что сначала сам мальчика изнасиловал, а потом предложил это сделать двум другим. Те тоже признались, давали показания, как один за руку держал, второй — за ногу», — отметили в управлении.