Количество ДТП на дорогах Кыргызстана растет

За полгода 2017-го на автодорогах страны произошло 2 тысячи 583 дорожно-транспортных происшествия, что на 4,2 процента больше, чем за аналогичный период 2016-го. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замначальника ГУПМ МВД Ыманалы Саркулов.

По его словам, в результате ДТП погибло 307 человек, что на 23,2 процента меньше, чем в 2016-м. При этом количество раненых увеличилось на 2,6 процента (с 3 тысяч 736 до 3 тысяч 834).

За полгода зарегистрировано 569 ДТП с участием детей, что на 155 случаев меньше, чем в 2016-м. Погибло 30 детей, 631 ребенок получил травмы.

«Мы также проанализировали данные о местах аварий: 62,7 процента — в населенных пунктах, 31,3 процента — на дорогах международного значения, 2,5 — республиканского и 3,4 процента — на улицах местного значения», — сказал Ыманалы Саркулов.