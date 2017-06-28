У одного из сбитых в Чолпон-Ате милиционеров разрыв внутренних органов

У одного из сотрудников Патрульной милиции, сбитых в Чолпон-Ате, разрыв внутренних органов и перелом обеих ног. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

Уточняется, что в настоящий момент идет операция. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. По представленным данным, у милиционера открытый перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма, разрыв печени и перелом ключицы.





Читайте по теме В Чолпон-Ате водитель протаранил милицейский патруль

Напомним, в Чолпон-Ате водитель «Субару» врезался в милицейский патруль. Автолюбитель, не справившись с управлением, протаранил машину сотрудников Дорожно-патрульной службы и сбил милиционеров. По факту возбудили уголовное дело.

Назначены все необходимые экспертизы. Водителя допрашивают на месте.