К смертной казни за комментарий в Facebook приговорили мужчину в Пакистане

К смертной казни за комментарий в Facebook приговорили 30-летнего Таймура Разу в Пакистане. Об этом сообщило издание The Guardian.
В результате пакистанский суд приговорил Разу к смертной казни через повешение. На сегодня это самое суровое наказание за комментарий в социальных сетях, которое когда-либо оглашалось в этой стране.
The Guardian отметил, что в последнее время правительство Пакистана активно борется с богохульными материалами в Интернете. Так, власти уже обратились в Google, Facebook и другие корпорации, чтобы те идентифицировали пользователей, оставляющих «кощунственные» комментарии в соцсетях.