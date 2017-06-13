К смертной казни за комментарий в Facebook приговорили мужчину в Пакистане

К смертной казни за комментарий в Facebook приговорили 30-летнего Таймура Разу в Пакистане. Об этом сообщило издание The Guardian.

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По его данным издания, мужчина негативно высказался о суннитских религиозных деятелях и женах пророка Мухаммеда. Оскорбительные слова он высказал во время дискуссии об исламе с другим пользователем Facebook, который оказался антитеррористическим агентом.

В результате пакистанский суд приговорил Разу к смертной казни через повешение. На сегодня это самое суровое наказание за комментарий в социальных сетях, которое когда-либо оглашалось в этой стране.

The Guardian отметил, что в последнее время правительство Пакистана активно борется с богохульными материалами в Интернете. Так, власти уже обратились в Google, Facebook и другие корпорации, чтобы те идентифицировали пользователей, оставляющих «кощунственные» комментарии в соцсетях.