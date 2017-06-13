Захоронение сибирской язвы в Джалал-Абадской области может затопить

Река Авлетим в Аксы приблизилась к месту захоронения сибирской язвы. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По их данным, уровень реки продолжает подниматься. Теперь она приблизилась к месту захоронения очага сибирской язвы. Отмечается, что место захоронения в Аксы появилось в 1984 году, там забетонировано 50 квадратных метров.

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Напомним, в связи c повышением уровня рек 14 мая в Аксыйском районе Джалал-Абадской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ведутся берегоукрепительные работы с привлечением специальной техники.