Подозреваемая в убийстве ребенка страдала психическими расстройствами. Об этом рассказали соседи молодой женщины в селе Красная Речка, где накануне произошло убийство годовалого мальчика.

Свидетели отмечают, что мама убитого малыша не вполне здорова психически. Она росла без отца. Помимо нее в семье было еще пять детей. Замуж вышла рано. Муж, по словам очевидцев, часто избивал ее. Последний скандал закончился разводом.

По данным Чуйского ГУВД в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначен ряд экспертиз.