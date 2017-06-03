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Подозреваемая в убийстве ребенка страдала психическими расстройствами

Подозреваемая в убийстве ребенка страдала психическими расстройствами. Об этом рассказали соседи молодой женщины в селе Красная Речка, где накануне произошло убийство годовалого мальчика.

Свидетели отмечают, что мама убитого малыша не вполне здорова психически. Она росла без отца. Помимо нее в семье было еще пять детей. Замуж вышла рано. Муж, по словам очевидцев, часто избивал ее. Последний скандал закончился разводом.

По данным Чуйского ГУВД в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначен ряд экспертиз.
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