Число жертв теракта в Кабуле достигло 90 человек

Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле превысило 90 человек, более 350 пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По данным агентства «Пажвак», более 50 транспортных средств при взрыве получили повреждения или полностью уничтожены.

По предварительным данным, среди погибших и раненых граждан Кыргызстана нет. Среди пострадавших два казахстанца. В здании Посольства Казахстана взрывом выбило стекла.

Мощный взрыв прогремел сегодня утром в Кабуле, неподалеку от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения повреждены, в них выбило окна и двери.

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у Посольства Германии. По предварительным данным, взорвалась автоцистерна для воды.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».