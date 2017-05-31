МИД проверяет, есть ли среди раненных и погибших в Кабуле граждане Кыргызстана

МИД проверяет, есть ли среди погибших и раненных в результате теракта у здания дипломатической миссии Германии в Кабуле.

В результате террористической атаки, по предварительным данным Министерства здравоохранения Афганистана, погибло свыше 80 человек, еще более 350 получили ранения.

По данным Посольства Кыргызстана в Кабуле, в настоящее время в городе введен усиленный контртеррористический режим. Все основные дороги, ведущие к его центру, блокированы.

По предварительным данным, среди пострадавших граждан Кыргызстана нет.