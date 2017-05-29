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Происшествия

Выявлен факт прохождения ОРТ по поддельному паспорту другим лицом

Сотрудниками ОВД Аламудунского района выявлен факт прохождения Общереспубликанского тестирования (ОРТ) по поддельному паспорту другим лицом.

Установлено, что 20-летний К.Р. проходил тестирование как 21-летний А. Ж. Уточняется, что в марте 2017 года 21-летний А.Ж. договорился об этом со знакомой по имени Нургуль, предложившей помощь по прохождению ОРТ и далее — поступлению в высшее учебное заведение за $400.

В ходе оперативных мер, принятых сотрудниками ОВД Аламудунского района, задержан 22-летний А.М.

Возбуждено уголовное дело по статье 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР. Назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы.

Ведется следствие.
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