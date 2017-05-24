В Джалал-Абадской области подростка обвиняют в изнасиловании первоклассника

В Сузакском районе Джалал-Абадской области 13-летнего подростка обвиняют в неоднократном изнасиловании 7-летнего соседа. Об этом первоклассник и его мать сообщили одному из местных телеканалов.

По словам мальчика, сосед насиловал его и раньше. На вопрос, почему он об этом не рассказывал родителям, ребенок не может дать внятного ответа. Последний раз, по его словам, сосед изнасиловал его в сарае, после чего мальчик попал в районную больницу с множественными трещинами прямой кишки.

В тот же день родители ребенка заявили в милицию. Мать ребенка обратилась в СМИ, потому что не доверяет следствию.

«В настоящее время по данному факту назначен ряд экспертиз и проводятся доследственные мероприятия», — сообщили ИА «24.kg» в МВД.