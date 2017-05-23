Взрыв на стадионе в Манчестере, где погибли 19 человек, мог произвести смертник

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании мог произвести террорист-смертник. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечается, взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена». В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде, где присутствовало несколько тысяч людей. По некоторым данным, взрывов было два.

Как сообщила полиция, в результате 19 человек погибли и около 60 получили ранения. В правоохранительных органах Великобритании заявили, что будут считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

Телеканал Sky News со ссылкой на источники в больницах, куда доставили раненых, сообщил, что пострадавшие в трагедии на стадионе в Манчестере получили ранения «как от шрапнели».

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правоохранительные органы страны делают все возможное для расследования обстоятельств трагедии. «Мы стараемся установить подробности инцидента, который полиция воспринимает как страшный террористический акт. Мои мысли сейчас с теми, кого затронул теракт, и их семьями», — добавила она.