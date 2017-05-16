Мэр Джалал-Абада отказался подчиниться патрульной милиции и уехал. Догнали

Исполняющий обязанности мэра Джалал-Абада Турдалы Темирбаев отказался подчиниться патрульной милиции. Факт инцидента ИА «24.kg» подтвердили в УВД региона.

Автомобиль «Ниссан» (госномер 0032 DB), которым управлял чиновник, накануне ночью пытались остановить сотрудники Патрульной милиции. Последние проводят в городе рейд. Однако и.о. градоначальника Джалал-Абада проигнорировал требования патрульных остановить машину. Экипаж патрульной милиции вынужден был преследовать иномарку.

«Ниссан» поставлен на штрафную стоянку. Сам Турдалы Темирбаев пока не комментирует инцидент.