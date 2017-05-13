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Происшествия

Массовое отравление детей зафиксировано в Джалал-Абадской области

Массовое отравление детей зафиксировано в Джалал-Абадской области. Факт ЧП ИА «24.kg» подтвердили в областной территориальной болтнице.

По данным медиков, госпитализировано 29 учеников средней школы № 5 села Тоскоол-Ата Ноокенского района. Дети попали в больницу после массового отравления накануне. Сейчас состояние школьников врачи оценивают как удовлетворительное.

Чем отравились дети (в основном, ученики 5–9 классов) пока неизвестно. Лабораторные исследования продолжаются.

Сегодня двое выписаны из больницы, остальные дети продолжают лечение в стационаре.

В Минздраве создана специальная комиссия, которая выяснит причину массового отравления детей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51650/
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