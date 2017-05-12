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Происшествия

Курьера из Кыргызстана с героином в желудке задержали в больнице Томска

Гражданин Кыргызстана после перевозки фасованного героина в желудке вынужденно обратился с острой болью в медицинское учреждение в Томске, где его и задержали полицейские. Об этом сообщили российские СМИ.

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Как отметили в прокуратуре Кировского района города, кыргызстанец, чтобы улучшить материальное положение, согласился выступить курьером при транспортировке героина из Бишкека в Томск (транзитом через аэропорт Новосибирска).

Доставленную партию наркотика он планировал продать. Однако по прибытии в Томск ему пришлось обратиться в медицинское учреждение с острой болью в эпигастральной области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51529/
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