Курьера из Кыргызстана с героином в желудке задержали в больнице Томска

Гражданин Кыргызстана после перевозки фасованного героина в желудке вынужденно обратился с острой болью в медицинское учреждение в Томске, где его и задержали полицейские. Об этом сообщили российские СМИ.
Доставленную партию наркотика он планировал продать. Однако по прибытии в Томск ему пришлось обратиться в медицинское учреждение с острой болью в эпигастральной области.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.