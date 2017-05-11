12:44
+27
USD 67.73
EUR 73.63
RUB 1.17
Происшествия

Водитель, сбивший насмерть школьника, еще не найден

Патрульная милиция Бишкека разыскивает водителя автомобиля, сбившего школьника на пешеходном переходе.

Как рассказали ИА «24.kg» в УПМ ГУВД столицы, автонаезд произошел накануне примерно в 20.40 в районе рынка «Кудайберген». Белый «Мерседес» двигался по улице Лумумбы в северном направлении на большой скорости.

На пешеходном переходе он сбил ученика 8-го класса. От удара подросток попал под колеса другого автомобиля — «Субару Форестер». Водитель «Мерседеса» скрылся с места происшествия. Подросток скончался по дороге в больницу.

В настоящее время сотрудники Патрульной милиции просматривают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают местных жителей, очевидцев и таксистов. Но пока установить виновника ДТП не удалось.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51442/
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге пропал маленький кыргызстанец
В Бишкеке вновь пострадал пешеход
Среди пострадавших в ДТП в Пензенской области есть кыргызстанец
Пожилая японка на машине протаранила приемный блок больницы
Останки тел кыргызстанцев сотрудники МВД России выкинули на помойку
В Бишкеке вновь сбили двух пешеходов
В Бишкеке повесился школьник
В Канте обнаружили тело 15-летнего школьника
Превышение скорости и выезд на «встречку» — главные причины аварий в Кыргызстане
Мерседес, на котором сбили детей, зарегистрирован на 25-летнего водителя
Популярные новости
Массовая драка с&nbsp;перестрелкой произошла в&nbsp;Бишкеке Массовая драка с перестрелкой произошла в Бишкеке
Найдено тело ранее пропавшего в&nbsp;Нью-Йорке Азиза Чиркеева Найдено тело ранее пропавшего в Нью-Йорке Азиза Чиркеева
В&nbsp;Караколе украли розы, высаженные в&nbsp;центральном сквере В Караколе украли розы, высаженные в центральном сквере
Сотрудники Соцфонда три года получали пенсию умершей женщины Сотрудники Соцфонда три года получали пенсию умершей женщины
Бизнес
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; поздравило ветеранов Таласской области с&nbsp;Днем Великой Победы ОсОО «Альянс Алтын» поздравило ветеранов Таласской области с Днем Великой Победы
Экс-премьер Темир Сариев принял участие в&nbsp;акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Экс-премьер Темир Сариев принял участие в акции «Бессмертный полк»
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы
Омурбек Бабанов: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых важных дней в&nbsp;истории нашей страны Омурбек Бабанов: 9 Мая — один из самых важных дней в истории нашей страны