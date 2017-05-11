Водитель, сбивший насмерть школьника, еще не найден

Патрульная милиция Бишкека разыскивает водителя автомобиля, сбившего школьника на пешеходном переходе.

Как рассказали ИА «24.kg» в УПМ ГУВД столицы, автонаезд произошел накануне примерно в 20.40 в районе рынка «Кудайберген». Белый «Мерседес» двигался по улице Лумумбы в северном направлении на большой скорости.

На пешеходном переходе он сбил ученика 8-го класса. От удара подросток попал под колеса другого автомобиля — «Субару Форестер». Водитель «Мерседеса» скрылся с места происшествия. Подросток скончался по дороге в больницу.

В настоящее время сотрудники Патрульной милиции просматривают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают местных жителей, очевидцев и таксистов. Но пока установить виновника ДТП не удалось.