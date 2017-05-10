Более трех тысяч человек переселили в палатки в Чон-Алае

В айыльном аймаке Жекенди Чон-Алайского района Ошской области Кыргызстана 3 тысячи 140 местных жителей переселены в палатки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.
По данным ведомства, с их стороны выделено 550 палаток для жителей, пострадавших от землетрясения. Как сообщается, палатки установлены в селах Шибээ, Жекенди, Чулук, Кара-Тейит, Карамык.
На сегодня комиссия гражданской защиты Чон-Алайского района обследовала 1 тысячу 22 жилых дома, из которых в аварийном состоянии 537 домов, 8 домов обрушились, говорится в сообщении.
В населенных пунктах Шибээ, Карамык и Кара-Тейит Чон-Алайского района интенсивность землетрясения составила 6 баллов, в других районах — 4–5 баллов. В результате дома и соцобъекты получили повреждения различной степени.