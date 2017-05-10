Милиция просит помощи в опознании трупа женщины, найденного в ущелье Тепши

8 мая в ущелье Тепши Жайылского района обнаружили труп неизвестной женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, обнаружено тело женщины азиатской внешности, возраст примерно 20–30 лет. Одета в спортивную кофту красного цвета с капюшоном «Adidas», бюстгальтер и трусы красного цвета, штаны джинсовые синего цвета, на ногах носки красного цвета, на безымянном пальце левой руки кольцо из серебра в виде буквы «З».

«Труп обнаружен в гнилостном состоянии, в связи с чем более подробную информацию дать не предоставляется возможным», — говорится в сообщении.

ОВД Московского района Чуйской области просит граждан оказать содействие в опознании погибшей женщины, всем, кто может помочь в установлении личности, звонить по телефонам:

Дежурная часть ОВД Московского района 0-3131-5-21-31, 0312 60 77 27, 0555 14 82 82.