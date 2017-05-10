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Происшествия

Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в Узгене и Чон-Алае

Открыты счета для оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим от оползня в Узгенском районе, могут перечислить средства на указанный счет со следующими реквизитами:

Лицевой счет: 4407012100009282

Ошское РОК 701

Вид платежа 2100

ИНН 00103200110150

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Чон-Алайском районе, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Лицевой счет: 4407012100009383

Ошское РОК 701

Вид платежа 2100

ИНН 00103200110150

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Для получения более подробной информации можно обращаться в Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности Динаре Саймудиновне Сарбашевой по телефонам 0770 95 00 02 или (0312) 54 79 01.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51349/
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