Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в Узгене и Чон-Алае

Открыты счета для оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим от оползня в Узгенском районе, могут перечислить средства на указанный счет со следующими реквизитами:
Лицевой счет: 4407012100009282
Ошское РОК 701
Вид платежа 2100
ИНН 00103200110150
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Чон-Алайском районе, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Лицевой счет: 4407012100009383
Ошское РОК 701
Вид платежа 2100
ИНН 00103200110150
Для получения более подробной информации можно обращаться в Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности Динаре Саймудиновне Сарбашевой по телефонам 0770 95 00 02 или (0312) 54 79 01.