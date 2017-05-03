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Происшествия

От землетрясения на юге Кыргызстана пострадали люди

В Кыргызстане от землетрясения, произошедшего сегодня на юге, пострадали люди, получили повреждения здания, сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, от подземных толчков в 10.47 в селе Чулук Джекендинского айыльного аймака Чон-Алайского района упала стена сарая и придавила местного жителя. Его спасли соседи. Две девочки получили сильный стресс, им оказали медицинскую помощь.

В селе Карамык этого же айыльного аймака в результате землетрясения в десяти домах на стенах появились трещины, здания признаны опасными для проживания.

Также повреждено здание местной больницы. Она признана непригодной для дальнейшей эксплуатации.

Здания детского сада и школы получили незначительные повреждения и пригодны для использования, говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается обследование зданий, отметило ведомство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51069/
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