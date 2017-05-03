На юге Кыргызстана произошло сильное землетрясение

Сегодня в 10.47, по предварительным данным, в Баткенской области Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 5,9 в эпицентре. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмический центр (EMSC).

По его данным, эпицентр находился на глубине 10 километров в 265 километрах к северо-востоку от Душанбе (Таджикистан), 101 километре к югу от города Ферганы (Узбекистан) и 29 километрах к северу от города Каракенджа (Таджикистан).