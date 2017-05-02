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Украина не впустила кыргызстанцев, якобы причастных к событиям в Доме профсоюзов

В Украину не пустили кыргызстанцев, якобы причастных к событиям в Доме профсоюзов 2014 года. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, Госпогранслужба (ГПС) Украины остановила на границе восьмерых иностранцев, которые, по данным Киева, причастны к трагическим событиям в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе. Так, въезд запретили четырем кыргызам, трем белорусам и одному россиянину.

По словам иностранцев, они прибыли в Украину для участия в спортивных соревнованиях.

Все граждане депортированы обратным рейсом.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись антимайдановцы. Тогда погибли 48 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50909/
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