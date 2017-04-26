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Происшествия

Превышение скорости и выезд на «встречку» — главные причины аварий в Кыргызстане

Аварии в Кыргызстане чаще всего происходят из-за превышения скорости и выезда на встречную полосу движения. Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил министр внутренних дел Улан Исраилов.

По его словам, за три месяца 2017 года в Кыргызстане произошли 1 тысяча 169 аварий. В них погибли 148 человек и 1 тысяча 886 получили травмы. С участием детей произошло 204 аварии, в которых погибли 8 и пострадал 221 ребенок.

«Навести порядок на дорогах можно за счет установки фото- и видеофиксации. Пилотный проект уже показал результаты. Кроме того, нужно ужесточать ответственность водителей и следить за качеством обучения в автошколах. Ведь большое число аварий случается с участием водителей, чей стаж не превышает одного года», — отметил Улан Исраилов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50582/
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