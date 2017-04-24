В Джергалане шахтеры до сих пор остаются под завалами

В Джергалане Иссык-Кульской области Кыргызстана шахтеры до сих пор остаются под завалами. Об этом ИА «24.kg» сообщила сестра одного из шахтеров Акбермет Доргоева.

«В данное время здесь работает много людей, местные жители и сотрудники областных и районных структур, подразделение МЧС по Иссык-Кульской области и сотрудники Службы гражданской защиты Ак-Суйского района. Они ведрами выносят воду из шахты. Компания «Кумтор» направила группу специалистов с двумя насосами для откачки воды. Всю ночь работали. В шахте много грязи, смешанной с водой. Но мы надеемся, что в шахте могут быть сухие места, где шахтеры ожидают помощи», — сказала она.

Напомним, 22 апреля примерно в 17.35 в шахте на месторождении угля, где работает ОсОО «Джергалан-Доргокомур», произошел обвал. Причина ЧП — несоблюдение правил техники безопасности.

В регионе создан оперативный штаб из числа представителей аппарата полпреда правительства и соответствующих структур по спасению Кайрата Нурбекова и Азамата Тойматова.