При нападении на приемную ФСБ в Хабаровске тяжело ранили кыргызстанца Таланта Жумаева. Об этом сообщили в МИД Кыргызстана.

Накануне, как написало издание «Коммерсант», хабаровчанин Антон Конев, попрощавшись в соцсетях с друзьями и знакомыми, отправился в стрелковый клуб, где тренировался. Там он убил охранника, похитил оружие, а потом совершил нападение на приемную регионального управления ФСБ.

В итоге жертвами злоумышленника, которому не исполнилось и 18 лет, стали три человека, в том числе офицер ФСБ. Сам он также погиб в перестрелке. В спецслужбе отметили, что, по предварительным данным, молодой человек был связан с одной из местных неонацистских группировок.

«Гражданина Кыргызстана Таланта Жумаева сотрудники ведомства пригласили в качестве переводчика. При нападении его ранили. Почетный консул КР в Хабаровске Кадырбек Мырзабаев посетил Первую краевую клиническую больницу, куда госпитализировали кыргызстанца. По информации медиков, он находится в отделении реанимации. Состояние Таланта Жумаева оценивается как стабильно тяжелое», — рассказали в МИД.