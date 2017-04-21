«Если ситуация с SapatCom не изменится — мы объявим голодовку», — заявил прибывший к зданию бизнес-центра бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев.

По его словам, они будут стоять до тех пор, пока их не запустят внутрь здания.

«В бизнес-центре работали около 700 человек. Они готовы объявить голодовку. Это все незаконно», — сказал он.

Как сообщалось ранее, сегодня в 6 утра к бизнес-центру прибыли около 200 милиционеров, которые вывели из здания всех сотрудников. Сейчас SapatCom оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

Официальных комментариев от МВД по поводу происходящего у здания бизнес-центра не поступало.