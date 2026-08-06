В Нарынском районе за нецелевое использование пастбищ наложены штрафы

Региональным управлением Службы по земельному и водному надзору по Нарынской области проведена проверка по фактам нецелевого использования и деградации пастбищных земель на территории айыльного аймака Учкун Нарынского района. Об этом сообщает Минсельхоз.

В ходе проверки установлено, что животноводы айыльного аймака Учкун, нарушив утвержденный муниципальным предприятием «Жашыл Учкун» график поочередного использования пастбищ, продолжили незаконный выпас скота на внутренних весенне-летних и зимних пастбищах урочища Чой-Жап.

В отношении граждан, допустивших нарушение требований законодательства, в соответствии со статьей 252 Кодекса Кыргызской Республики «О правонарушениях», наложены административные штрафы на общую сумму 45 тысяч сомов.

Служба по земельному и водному надзору напоминает о необходимости строгого соблюдения требований законодательства в сфере использования пастбищ, рационального использования пастбищных угодий и недопущения их деградации.