В Токмоке возбуждено уголовное дело по факту семейного насилия. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания, сообщили в ГУВД Чуйской области.

3 августа в милицию обратилась 33-летняя жительница города. Она заявила, что ее гражданский муж, 1988 года рождения, на протяжении последних трех лет применял насилие к ней и двум несовершеннолетним детям.

По словам женщины, мужчина избивал их электрическим проводом и лопатой, причиняя телесные повреждения.

Пострадавшей и детям назначили судебно-медицинские экспертизы.

Фото ГУВД

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 138 Уголовного кодекса. Подозреваемого задержали. Следствие продолжается.