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Сюжет: Семейное насилие

В Токмоке мужчина три года избивал женщину и детей лопатой — его задержали

В Токмоке возбуждено уголовное дело по факту семейного насилия. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания, сообщили в ГУВД Чуйской области.

3 августа в милицию обратилась 33-летняя жительница города. Она заявила, что ее гражданский муж, 1988 года рождения, на протяжении последних трех лет применял насилие к ней и двум несовершеннолетним детям.

По словам женщины, мужчина избивал их электрическим проводом и лопатой, причиняя телесные повреждения.

Пострадавшей и детям назначили судебно-медицинские экспертизы.

ГУВД
Фото ГУВД
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 138 Уголовного кодекса. Подозреваемого задержали. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384300/
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