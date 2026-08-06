В селе Бекабад Джалал-Абадской области КР произошел крупный пожар. По предварительным данным, грузовой автомобиль с сеном задел электрические провода, после чего возникли искры и загорелся груз.

Пламя быстро охватило машину, а затем перекинулось на расположенные рядом жилые дома. На месте видны густой дым и открытый огонь.

К тушению привлечены пожарные расчеты. Информация о площади возгорания, пострадавших и поврежденных строениях уточняется.

Информацию зарегистрировали в электронном журнале учета, сообщили в районном управлении внутренних дел.

На место выезжали сотрудники милиции и представители соответствующих служб. Они провели осмотр.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.