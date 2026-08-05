На Иссык-Куле из унесенного течением автомобиля спасли двух человек

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области спасатели эвакуировали двух человек из автомобиля, который унесло течением реки Каракол. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел 5 августа на территории государственного природного парка «Каракол». Два автомобиля «Урал» туристической компании «Экстрим тур», перевозившие туристов, попытались пересечь реку. Машины унесло течением, после чего они застряли среди камней.

На место выехали трое спасателей пожарно-спасательной части Каракола. С помощью экскаватора они эвакуировали мужчину 1964 года рождения и женщину 1985 года рождения.

Состояние спасенных оценивается как стабильное.

В туристической компании заявили, что самостоятельно извлекут автомобили с помощью спецтехники.