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Компания продолжила строить семиэтажный дом в Чуйской области вопреки запрету

Фото минстроя. Рассматривается вопрос о внесении строительной компании в черный список

ОсОО «Император Строй» продолжило строительство семиэтажного жилого дома в Московском районе Чуйской области, несмотря на предписание о приостановке работ. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

Объект возводят без необходимых разрешительных документов. Нарушение выявило Чуйское региональное управление департамента государственного архитектурно-строительного контроля.

Ранее в отношении компании составили акт и наложили штраф в размере 200 тысяч сомов. Застройщику также выдали предписание об устранении нарушений, а строительные работы временно приостановили.

Однако ОсОО «Император Строй» продолжило строительно-монтажные работы. Материалы по данному факту направили в главное управление внутренних дел Чуйской области.

Кроме того, рассматривается вопрос о приостановлении лицензии компании на 90 дней.

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Ранее нарушения выявили и на другом объекте ОсОО «Император Строй» в Бишкеке. Компания продолжила строительство десятиэтажного дома, несмотря на предписание остановить работы. Застройщика оштрафовали, а в Минстрой внесли предложение включить его в черный список и приостановить лицензию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384270/
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