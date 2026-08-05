В Бишкеке иностранец задержан за дачу взятки милиционеру в 100 тысяч сомов

В Бишкеке задержан иностранный гражданин, подозреваемый в попытке дать взятку сотруднику милиции. Об этом сообщили в ГУВД столицы.
По данным ведомства, 2 августа возле караоке-клуба на улице Абдрахманова произошла драка с участием иностранцев. В милицию доставили трех мужчин, в отношении которых составили протоколы за мелкое хулиганство.
4 августа Свердловский районный суд назначил каждому из них по трое суток административного ареста.
После заседания к сотруднику милиции подошел мужчина, представившийся прорабом задержанных. По версии следствия, он предложил 100 тысяч сомов за их освобождение.
Подозреваемого С.Ч., 1982 года рождения, задержали при передаче 100 тысяч сомов. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Следствие продолжается.