Пострадавшая на Северном Кипре кыргызстанка остается в реанимации

Состояние гражданки Кыргызстана, получившей тяжелые ножевые ранения в результате нападения на территории Северного Кипра, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

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По информации лечащего врача государственной больницы имени доктора Бурхана Налбантоглу, пострадавшая находится в реанимации. В течение ночи она периодически приходила в сознание. На 5 августа запланирована дополнительная операция. По предварительным данным, 6 августа на Северный Кипр прибудет родственник пострадавшей.

Фото из интернета. Нападение на кыргызстанку на Северном Кипре

В МИД также сообщили, что правоохранительные органы Северного Кипра возбудили уголовное дело. Гражданин Турции, подозреваемый в нападении, также находится в тяжелом состоянии. Его планируют допросить после того, как врачи разрешат проведение следственных действий.

Напомним, 3 августа гражданка Кыргызстана получила тяжелые ножевые ранения в результате нападения на территории Турецкой Республики Северного Кипра. После происшествия МИД КР взял ситуацию на контроль и поддерживает связь с местными властями и медицинским учреждением.