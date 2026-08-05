Пострадавшая на Северном Кипре кыргызстанка остается в реанимации

Состояние гражданки Кыргызстана, получившей тяжелые ножевые ранения в результате нападения на территории Северного Кипра, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.
По информации лечащего врача государственной больницы имени доктора Бурхана Налбантоглу, пострадавшая находится в реанимации. В течение ночи она периодически приходила в сознание. На 5 августа запланирована дополнительная операция. По предварительным данным, 6 августа на Северный Кипр прибудет родственник пострадавшей.
Напомним, 3 августа гражданка Кыргызстана получила тяжелые ножевые ранения в результате нападения на территории Турецкой Республики Северного Кипра. После происшествия МИД КР взял ситуацию на контроль и поддерживает связь с местными властями и медицинским учреждением.