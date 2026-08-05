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Происшествия

В Бишкеке мужчина завладел тремя автомобилями на $55 тысяч — его задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при завладении тремя автомобилями. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

В милицию обратился гражданин М.Н. По его словам, в феврале мужчина, войдя в доверие, завладел его машинами Toyota Avalon, Kia K7 и Samsung.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района
Общий материальный ущерб составил 55 тысяч долларов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого Н.А., 2003 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД столицы.

Милиция просит возможных пострадавших и граждан, располагающих информацией, обращаться по телефонам: 0502060693 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384221/
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