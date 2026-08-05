15:08
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

В Бишкеке задержали главу Family Village по делу о $270 тысячах

В Бишкеке задержали генерального директора строительной компании Family Village Сухраба Жармухамедова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и подделке официальных документов. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

из интернета
Фото из интернета
Поводом для комментария милиции стало обращение жительницы столицы, которая заявила в социальных сетях, что ее сына арестовали без достаточных оснований.

По версии следствия, в 2017 году гражданин А.У. и компания, генеральным директором которой является Жармухамедов, заключили договор о совместном строительстве четырехэтажного жилого дома на улице Байтика Баатыра.

Стороны должны были участвовать в проекте на равных условиях и получить по 50 процентов прибыли.

Как утверждают правоохранительные органы, инвестор передал компании активы на 270 тысяч долларов. После завершения строительства и продажи квартир руководитель компании якобы не выполнил обязательства по расчету с партнером.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Подделка официального документа» и «Мошенничество» УК КР. Жармухамедова задержали, следствие продолжается.

Ранее Сухраба Жармухамедова уже задерживали по делу о мошенничестве. В декабре 2022 года Первомайский районный суд водворил директора Family Village в СИЗО-1 до 20 февраля 2023 года, сообщал Tazabek со ссылкой на пресс-службу суда.

Читайте по теме
Алиярбека Абжалиева арестовали после заявления в ГКНБ бизнес-партнера его сына

До этого фамилия Жармухамедова фигурировала в деле бывшего депутата Жогорку Кенеша Алияра Абжалиева. Его задержали в феврале 2022 года после заявления бывшего бизнес-партнера сына депутата.

По словам адвоката Абжалиева, в 2018 году Темирлан Токобеков и Сухраб Жармухамедов начали совместный строительный бизнес с равными долями. Позже Токобеков решил выйти из проекта, а Жармухамедов согласился выкупить его долю в рассрочку.

Адвокат утверждала, что нотариальный договор заключили в 2020 году, однако обязательства по выплате стоимости доли якобы не исполнялись.

По данным Министерства юстиции на февраль 2022 года, Токобеков числился учредителем ОсОО «Фемили-Групп», а Жармухамедов — его руководителем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384220/
просмотров: 780
Версия для печати
Материалы по теме
В Джумгале мужчина забрал более 120 голов скота и скрылся
Пьяный мужчина устроил конфликт на золотом руднике
Задержан экс-учредитель стройкомпании «Визион Групп» Замирбек Орозбаев
Толпа парней избила девушку на пляже в Бостери и унесла ее вещи
В Джумгале арестовали подозреваемого в нападении на сотрудника скорой помощи
На Иссык-Куле утонул 32-летний мужчина
Сотрудника ГНС задержали по делу о незаконном ввозе мобильных телефонов
Обещал помочь с покупкой земли и исчез. В Бишкеке задержали подозреваемого
Милиция установила личность девушки с предметом, похожим на нож, в «Ак-Ордо»
Скандальное видео с иностранцами проверяет милиция
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Мужчина потерял сознание на&nbsp;дороге в&nbsp;Чолпон-Ату. МВД проводит проверку Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Кыргызстан накроют сильные ливни&nbsp;&mdash; ожидаются сели и&nbsp;подтопления Кыргызстан накроют сильные ливни — ожидаются сели и подтопления
Бизнес
&laquo;Мега Безлимит&raquo; от&nbsp;MEGA: максимум возможностей за&nbsp;330 сомов «Мега Безлимит» от MEGA: максимум возможностей за 330 сомов
От&nbsp;трансляции ЧМ-2026&nbsp;к новым проектам: Beeline и&nbsp;КФС обсудили развитие футбола От трансляции ЧМ-2026 к новым проектам: Beeline и КФС обсудили развитие футбола
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
5 августа, среда
15:05
Акылбек Жапаров назвал секрет быстрого экономического роста Кыргызстана Акылбек Жапаров назвал секрет быстрого экономического р...
15:03
Депутат Бишкекского горкенеша Максат Токтогулов досрочно сложил полномочия
15:00
Увеличить долю породного скота намерены в КР за счет искусственного осеменения
14:54
Госпредприятие «Эко Оператор» хотят превратить в платный экспертный центр
14:48
Ученые предложили постепенно сократить население Земли до 4 миллиардов человек