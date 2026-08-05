Блогера арестовали на трое суток за непристойное поведение в общественном месте

В Джалал-Абадской области блогера арестовали на трое суток после распространения в социальных сетях видео с непристойным поведением в общественном месте. Об этом сообщили в областном УВД.

Милиция установила личность девушки, запечатленной на записи. В отношении гражданки А.М. подготовили материалы и направили их в суд.

Манасский городской суд назначил ей наказание в виде трех суток ареста.

В милиции добавили, что девушка раскаялась в поступке и принесла извинения общественности.

УВД Джалал-Абадской области призвало граждан соблюдать правила поведения в общественных местах и не нарушать общественный порядок.