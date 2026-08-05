13:07
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Блогера арестовали на трое суток за непристойное поведение в общественном месте

В Джалал-Абадской области блогера арестовали на трое суток после распространения в социальных сетях видео с непристойным поведением в общественном месте. Об этом сообщили в областном УВД.

Милиция установила личность девушки, запечатленной на записи. В отношении гражданки А.М. подготовили материалы и направили их в суд.

Манасский городской суд назначил ей наказание в виде трех суток ареста.

В милиции добавили, что девушка раскаялась в поступке и принесла извинения общественности.

УВД Джалал-Абадской области призвало граждан соблюдать правила поведения в общественных местах и не нарушать общественный порядок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384204/
просмотров: 475
Версия для печати
Материалы по теме
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Экс-учредителя «Визион Групп» отправили в СИЗО на два месяца
Блогеров с аудиторией более 50 тысяч хотят обязать регистрироваться в Минюсте КР
Суд освободил из-под стражи блогера Алтынай Арстанбекову
На улице Кулиева в Бишкеке усилят рейды после жалоб жителей
За подглядывание в женском туалете задержали 20-летнего парня
Круглосуточные патрули, тысячи камер. Как будут охранять туристов в Кыргызстане
В Кыргызстане IT-сфера и блогеры могут получить налоговые каникулы на пять лет
Аресты лидеров мусульманских общин в России: в Петербурге задержан еще один имам
Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Мужчина потерял сознание на&nbsp;дороге в&nbsp;Чолпон-Ату. МВД проводит проверку Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Кыргызстан накроют сильные ливни&nbsp;&mdash; ожидаются сели и&nbsp;подтопления Кыргызстан накроют сильные ливни — ожидаются сели и подтопления
Бизнес
От&nbsp;трансляции ЧМ-2026&nbsp;к новым проектам: Beeline и&nbsp;КФС обсудили развитие футбола От трансляции ЧМ-2026 к новым проектам: Beeline и КФС обсудили развитие футбола
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
5 августа, среда
13:03
Международный архитектурный паблик оценил проект стадиона «Бишкек Арена» Международный архитектурный паблик оценил проект стадио...
12:52
В городе Ош избили мужчину, попросившего не шуметь — двоих задержали
12:45
Бензин и дизель в Кыргызстане не подорожали: цены на 5 августа
12:41
Блогера арестовали на трое суток за непристойное поведение в общественном месте
12:38
«За что ненавидите людей?» Переход в Бишкеке вызвал гнев горожан