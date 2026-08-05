13:07
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Почти 30 килограммов прекурсора пытались провезти через Баткен — задержаны трое

Сотрудники таможни «Баткен» совместно с ГКНБ пресекли попытку незаконной перевозки почти 30 килограммов прекурсора. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Во время проверки был остановлен автомобиль Ford Transit, направлявшийся в сторону узбекского анклава Таш-Тобо.

ГКНБ
Фото ГКНБ

В машине обнаружили не указанную в документах 20-литровую емкость с жидкостью, имевшей резкий кислотный запах. Экспертиза установила, что это серная кислота концентрацией более 80 процентов. Ее общий вес составил 29 килограммов 811,5 грамма.

По факту возбуждено уголовное дело. В ходе следствия задержаны двое граждан Узбекистана и один гражданин Кыргызстана.

Кроме того, при обыске в цехе в селе Арпа Кадамджайского района нашли еще одну пятилитровую пластиковую емкость с предположительно кислотосодержащей жидкостью. Ее направили на экспертизу.

Следственные действия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384190/
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ установит требования к цифровым подписям и удостоверяющим центрам
Лжепрапорщик с удостоверением ГКНБ требовал от гражданина по $5 тысяч в месяц
Пользователя Threads задержали по подозрению в разжигании межнациональной розни
В Бишкеке скончался сотрудник СГО. До этого его избили на Иссык-Куле
Школу «захватили террористы». ГКНБ провел масштабные учения
Глава Таможенной службы сможет назначать советников без зарплаты
Проректора вуза в городе Манасе задержали по делу о сборе денег со студентов
Из Грузии в Кыргызстан экстрадировали члена ОПГ Камчи Кольбаева
Речь о $50 тысячах. Подробности дела в отношении экс-замглавы ГКНБ Шадыбекова
В аэропорту «Манас» пресечен факт незаконного вывоза наличкой иностранной валюты
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Мужчина потерял сознание на&nbsp;дороге в&nbsp;Чолпон-Ату. МВД проводит проверку Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Кыргызстан накроют сильные ливни&nbsp;&mdash; ожидаются сели и&nbsp;подтопления Кыргызстан накроют сильные ливни — ожидаются сели и подтопления
Бизнес
От&nbsp;трансляции ЧМ-2026&nbsp;к новым проектам: Beeline и&nbsp;КФС обсудили развитие футбола От трансляции ЧМ-2026 к новым проектам: Beeline и КФС обсудили развитие футбола
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
5 августа, среда
13:03
Международный архитектурный паблик оценил проект стадиона «Бишкек Арена» Международный архитектурный паблик оценил проект стадио...
12:52
В городе Ош избили мужчину, попросившего не шуметь — двоих задержали
12:45
Бензин и дизель в Кыргызстане не подорожали: цены на 5 августа
12:41
Блогера арестовали на трое суток за непристойное поведение в общественном месте
12:38
«За что ненавидите людей?» Переход в Бишкеке вызвал гнев горожан