Сотрудники таможни «Баткен» совместно с ГКНБ пресекли попытку незаконной перевозки почти 30 килограммов прекурсора. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Во время проверки был остановлен автомобиль Ford Transit, направлявшийся в сторону узбекского анклава Таш-Тобо.

Фото ГКНБ

В машине обнаружили не указанную в документах 20-литровую емкость с жидкостью, имевшей резкий кислотный запах. Экспертиза установила, что это серная кислота концентрацией более 80 процентов. Ее общий вес составил 29 килограммов 811,5 грамма.

По факту возбуждено уголовное дело. В ходе следствия задержаны двое граждан Узбекистана и один гражданин Кыргызстана.

Кроме того, при обыске в цехе в селе Арпа Кадамджайского района нашли еще одну пятилитровую пластиковую емкость с предположительно кислотосодержащей жидкостью. Ее направили на экспертизу.

Следственные действия продолжаются.