Обещал откормить скот. Жителя Ат-Баши подозревают в афере на 4,1 миллиона сомов

В Ат-Башинском районе Нарынской области милиция задержала мужчину, которого подозревают в мошенничестве на 4 миллиона 115 тысяч сомов. Об этом сообщили в УВД региона.
По версии следствия, 35-летний житель села Ат-Баши с января по апрель 2026 года забирал у местных жителей жеребят, телят и овец, обещая откормить их или продать в Иссык-Кульской области, а затем вернуть деньги владельцам.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают всех возможных потерпевших. Тех, кто также мог пострадать от действий подозреваемого или располагает информацией по делу, просят обратиться в ближайший отдел милиции либо в ОВД Ат-Башинского района.